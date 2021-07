Un restaurant de New York détient le record du plat de frites le plus cher au monde: 200 dollars

Lundi dernier, un nouveau record a été officialisé par le Guinness Book : celui du plat de frites le plus cher au monde. Préparé par un restaurant new-yorkais, le « Serendipity 3 », celui-ci coûte la modique somme de… 200 dollars.

Après être resté longtemps fermé à cause de la pandémie de coronavirus, l’établissement a voulu marquer les esprits pour sa réouverture. « Après la réouverture, nous voulions faire autant de bruit que possible. Nous avons pensé que c’était le moment idéal pour vraiment faire quelque chose d’amusant et prouver vraiment que New York est de retour », a expliqué le directeur créatif Joe Calerdone au « New York Post », rapporte Le Matin.

Le « Serendipity 3 » est un habitué des records puisqu’il s’agit tout de même de sa dixième entrée au Guinness Book. En ce qui concerne le plat de frites, au vu du prix, il s’agit évidemment d’un mets de luxe. Mais que contient-il exactement en plus des pommes de terre ? Avant d’être cuites à trois reprises dans de la graisse d’oie pure venue du sud de la France, les frites sont blanchies au champagne Dom Pérignon et au vinaigre de champagne.

Elles sont ensuite saupoudrées de fleur de sel de Guérande à la truffe et d’huile de truffe, avant d’être garnies de copeaux de pecorino d’Italie. Une truffe est ensuite râpée au-dessus, avant la touche finale : de la poudre d’or. Le tout pour 200 dollars tout de même, soit environ 170 euros.