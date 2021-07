Deux braqueurs loupent complètement leur coup à Paris: leur voiture bélier était trop fragile (vidéo)

Des Parisiens ont assisté il y a quelques jours à une tentative de braquage complètement ratée, dans le XXe arrondissement de la capitale française. Sous leurs yeux, en pleine journée, deux hommes ont tenté de braquer un distributeur de billets à l’aide d’une voiture bélier, explique Le Figaro.

Si une telle attaque est habituellement inquiétante et effrayante pour les témoins, la scène qui a eu lieu dans le XXe avait plutôt l’air d’une grosse blague. Sur les images tournées par une personne présente sur place, on voit l’un des malfrats s’approcher à pied d’un distributeur de banque Bred, tandis que son complice fonce dessus avec une vieille petite Peugeot. Sauf que le véhicule, bien trop fragile, s’écrase sur l’appareil automatique sans lui causer aucun dégât… Le premier homme tente alors le tout pour le tout en donnant des coups de pied à la porte de l’agence bancaire pour, semble-t-il, s’y introduire, mais sans plus de succès. Le chauffeur sort alors de la voiture, fait le même geste (avec le même résultat) et les deux hommes finissent par prendre la fuite à moto, sous l’œil médusé des témoins.