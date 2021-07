Une famille forcée de débourser 2.000€ pour une quarantaine sur son lieu de vacances

Voilà des prolongations dont cette famille se serait bien passée. Matthew et Vicky, un couple d’Anglais, terminaient leurs vacances à Ibiza avec leurs deux jeunes garçons et s’apprêtaient à rentrer en Angleterre lorsqu’ils ont eu une bien mauvaise surprise, relatent nos confrères de Sudinfo.

Une facture énorme

Et pour ces prolongations indésirables, le couple a dû débourser 1.946 euros. « Une facture à régler immédiatement », a raconté la mère de famille, très remontée contre son agence de voyages et contre les responsables de l’hôtel où ils ont été isolés. « TUI, expliquez-nous pourquoi vous avez mis ma famille à côté d’une chambre qui était déjà isolée pour cause de Covid et ne nous l’avez pas dit ? », s’est interrogée Vicky dans son post Facebook, « Ma famille et moi avons porté des masques et utilisé du désinfectant chaque fois que nous avons quitté la chambre d’hôtel, mais évidemment pas sur notre balcon, que nous avons partagé avec la chambre infectée par le Covid à notre insu ».