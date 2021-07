Sauvetage d’un homme tombé dans le système d’égouts à Molenbeek

Les pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour venir en aide à la victime, ainsi que des plongeurs. L’équipe RISC (Rescue In Safe Conditions) était présente en tenue étanche de plongée pour aller rejoindre la personne. Le sauvetage a été difficile puisqu’il a fallu refaire passer l’homme sur une planche à travers l’ouverture de 40 cm sur 40 cm. Il a été hissé du conduit grâce à un treuil.

Dans la matinée du samedi 24 juillet, vers 11h45 un homme était en train de racler les eaux usées de nettoyage à Molenbeek-St-jean, rue de Ribaucourt. L’avaloir des eaux usagées n’avait pas sa grille de protection, l’homme a glissé et est passé par l’ouverture. Sa chute s’est terminée 4 à 5 mètres plus bas dans une chambre de visite des égouts d’un mètre de diamètre.

Tout de suite après sa sortie du conduit, l’équipe médicale est venue oxygéner la victime à cause de l’odeur nauséabonde de la boue et des eaux usées mais aussi à cause de la présence de méthane.