Un pompier allemand survit aux inondations: «Un homme mort m’a sauvé la vie»

Le pompier allemand, Friedhelm Jacobs, 59 ans, était sur le terrain pour venir en aide aux populations touchées par les inondations en Rhénanie-Palatinat. Il s’est retrouvé emporté par le courant. Une équipe de sauveteurs avec un véhicule amphibie est venue le sauver au bout de six heures. L’histoire est rapportée par Het Laatste Nieuws.

Le 14 juillet dernier, il était de service comme volontaire à Ahrweiler. C’est notamment un collègue et lui-même qui ont donné l’alarme à la population de la catastrophe à venir. Lui et son collègue se sont ensuite rendus dans un local de stockage. Ils ont rapidement dû se mettre à l’abri à cause de la montée des eaux. Il explique qu’en quelques minutes, ils avaient déjà de l’eau jusqu’aux genoux.