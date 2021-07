Un enfant de 11 ans vient nettoyer tous les jours son école d’Angleur ravagée par les inondations

Il aurait pu profiter des vacances et jouer avec ses amis, mais non. Depuis les inondations de la mi-juillet, Arthur, 11 ans, est à pied d’œuvre dans l’école spécialisée Andréa Jadoulle d’Angleur, où il a normalement cours. Touchée de plein fouet par les inondations de la mi-juillet, cet établissement est complètement ravagé. Décidé à ne pas rester les bras croisés, le jeune garçon a décidé d’agir et a convaincu ses parents et sa sœur d’aller avec lui à l’école pour aider à tout restaurer.

De classe en classe