Les images effrayantes d’une Dinantaise piégée dans sa voiture sous un torrent de boue (vidéo)

De son propre aveu, elle est « passée par un petit trou » pour s’en sortir. Le week-end dernier, une habitante de Dinant, Vanessa, récupère son fils après une partie de football. Ils sont tous les deux en voiture dans la cité mosane lorsque face à eux se présente un véritable torrent de boue. En un rien de temps, ils sont piégés et la panique s’installe.

Comme le montrent les impressionnantes images prises par le fils, la voiture est rapidement recouverte par les eaux. Le pare-brise est couvert de boue et les essuie-glaces ne serve à rien. Impossible de faire bouger la voiture, elle est paralysée. « On a vu les troncs d’arbres nous arriver dessus. L'eau montait dans la voiture, elle est arrivée jusqu’aux sièges », explique Vanessa sur Facebook. Heureusement, un poteau tombe à côté d’eux et cela va s’avérer crucial pour stabiliser le véhicule. « Si ma voiture n’avait pas été bloquée par un poteau, nous serions morts à l’heure où je vous parle », dit-elle.