Elisabeth termine son année de formation militaire avec un entraînement à Marche-les-Dames (vidéo et photos)

Dans celui-ci, le Palais annonce d’abord que « Son Altesse Royale la Princesse Elisabeth a clôturé son année à l’Ecole Royale Militaire (ERM) par un stage de trois jours au Centre d’entrainement Commando à Marche-les-Dames ». Il est ensuite précisé qu’à cette occasion, « les élèves-officiers doivent travailler dans un environnement inhabituel, ils apprennent à repousser leurs limites et à faire preuve de courage, d’audace et d’engagement afin de réussir les exercices en groupe. Au programme figurent notamment de l’escalade sur rocher, des descentes en rappel, un death ride et du dinghy ».