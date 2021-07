USA: des saumons meurent brûlés par la chaleur de l’eau (vidéo)

Il ne fait pas bon d’être un saumon dans le fleuve Columbia ces temps-ci. La température de ce cours d’eau du Nord-Ouest des Etats-Unis, qui prend sa source au Canada, est pour l’instant si élevée que ces poissons en payent le prix. Car pour eux, 21°C, c’est beaucoup trop, voire mortel s’ils restent là. Pour l’attester, les chercheurs ont pris des vidéos des saumons qui passent dans le fleuve et le résultat est consternant.

« Comme un marathon sous plus de 40°C »

A cause de la chaleur, les saumons présentent de nombreuses lésions, parfois très sérieuses. Pour ne rien arranger, les champignons prolifèrent sur leurs écailles, ce qui pose une menace directe à leur survie. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce genre de situation arrive. En 2015, près de 250.000 saumons rouges ont été retrouvés morts dans la région du fleuve Columbia, là aussi à cause de la chaleur. Une mortalité très élevée qui pourrait devenir de plus en plus courante.