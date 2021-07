Inde: un glissement de terrain XXL emporte une route (vidéo)

La scène a lieu cette semaine à 200 km au nord de la capitale indienne, New Delhi, dans l’extrême sud de l’Etat de l’Himachal Pradesh. En l’espace de quelques secondes, un gigantesque glissement de terrain se produit dans un vacarme assourdissant. Plus embêtant encore pour les habitants : l’incident a complètement emporté une portion de la route nationale 707, rapporte l’agence de presse ANI. L’événement a laissé bouchée bée les personnes se trouvant sur place, certains ayant eu le réflexe de filmer. On peut ainsi voir la route en question partir dans le décor en un morceau, avant de se fracasser plus loin en contrebas.

Les forces de l’ordre ont rapidement fait le point sur les conséquences de la catastrophe. Selon elles, aucune victime ne serait à déplorer. Le glissement de terrain a été causé après d’abondantes précipitations liées à la mousson annuelle. Les autorités ne sont peut-être pas au bout de leur peine puisque ces prochains jours devraient voir la pluie continuer de tomber.