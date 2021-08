Russie: une voiture transformée en un «dragon» lance-flammes (vidéo)

A première vue, on dirait une voiture tout à fait normale. Mais les apparences sont trompeuses. Sous ses airs de vieille auto sortie tout droit de l’ère soviétique se cache une option insoupçonnée : un lance-flammes. Une arme secrète qui sort de ses phares avant. Et comme le fait savoir le média russe Life, si son créateur a mis au point cela, c’est dans un but précis.

L’homme à l’origine de cette voiture, Vahan Mikaelyan, est un mécanicien de Krasnodar, au sud-ouest de la Russie. Il a surnommé son bébé le « Dragon ». Et pour en faire profiter le public, il compte bien utiliser son lance-flammes le 15 août prochain avec un objectif précis. Ce jour-là aura lieu une bataille automobile. Les perdants seront soumis au feu du « Dragon » et réduits en cendres. Un grand gâchis pourrait-on dire à propos de ces voitures carbonisées. Mais quoi qu’il en soit, cela donne une visibilité extraordinaire à ce mécanicien dont la vidéo est aujourd’hui relayée dans la Russie entière.