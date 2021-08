Une aberration: son voisin bâtit un mur à trois centimètres de ses fenêtres

C’est la zizanie dans le quartier Lafourguette, au sud de Toulouse. Cyrielle et Matthias, un jeune couple, pensaient en 2019 avoir trouvé la maison de leurs rêves, une bâtisse de 1860. Mais juste après avoir signé l’acte d’achat, ils découvrent que leur nouveau voisin vient de lancer la construction d’un garage-atelier… à trois centimètres de leur façade. Seule une fine couche de polystyrène sépare les deux ensembles.

Pour le couple, c’est un cauchemar. « Je n’ai pas pu me rendre à la visite du bien la veille de la signature de l’acte, mais l’agent immobilier y était et ne m’a rien dit », explique Cyrielle au Parisien. Elle s’est encore moins doutée de ce qui se tramait que le terrain de son voisin se site en zone verte, c’est-à-dire non constructible. Oui mais voilà : en 2018, soit juste avant, ce fameux voisin a réussi à obtenir un permis de construire, envers et contre tout puisque même le quartier avait lancé une pétition contre ce projet. Il n’a voulu faire qu’une concession : créer des puits de lumière autour des fenêtres. « Reste que les autres murs collés aux nôtres entraînent des problèmes d’humidité énormes », remarque Cyrielle.