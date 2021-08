Des influenceurs chinois se mettent en scène durant les inondations pour tenter de faire le buzz (photos)

Mais malgré la situation dramatique, certains Chinois y ont vu une opportunité en or de se faire de la pub. Slate rapporte en effet que plusieurs influenceurs chinois, appelés les « Wang Hong », se sont carrément mis en scène dans des endroits inondés ou dévastés par les flots, afin de poster des contenus buzz sur les réseaux sociaux, et surtout sur Douyin, le pendant chinois de TikTok.

Sur des images diffusées sur Twitter, on voit des jeunes stars du web se coucher dans l’eau, après avoir placé leur téléphone sur un pied et réglé le cadrage de l’appareil photo. Une vidéo diffusée sur le site internet Weibo montre même une altercation entre des services de secours et un groupe d’influenceurs, accusé par les premiers d’avoir volé durant plusieurs heures une barque servant normalement à venir en aide aux victimes des inondations. D’après les secouristes, les jeunes célébrités ont pris l’embarcation sans rien demander, et l’ont utilisée pour se déplacer dans les rues inondées de la ville de Xinxiang, afin de prendre des photos et vidéos à poster ensuite sur les réseaux sociaux. Des affirmations que le groupe de jeunes a réfutées, affirmant avoir voulu secourir les victimes.

Face aux polémiques et au comportement de tous ces influenceurs, la plateforme Douyin a décidé, quelques jours après les inondations, de faire un petit nettoyage dans les contenus liés aux intempéries. Au total, une centaine de vidéos inappropriées a été supprimée et 42 comptes ont été suspendus.