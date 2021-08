Incendies en Grèce: une journaliste fond en larmes après le témoignage d’un vieil homme (vidéo)

Le témoignage et la détresse du vieil homme n’ont pas tardé à faire monter l’émotion pour la journaliste. La journaliste pose des questions au vieil homme puis lui propose de l’aider en lui donnant des masques pour se protéger des fumées et de le conduire à Athènes. L’homme avait prévu de se réfugier là-bas le lendemain. Finalement l’homme se met à pleurer, très vite rejoint par la journaliste.

Les images de cette rencontre ont fait le tour des réseaux et une vague de messages de soutien est arrivée. La journaliste a commenté la situation un peu plus tard : « Puisse cet amour conduire le grand-père à recevoir les soins dont il a besoin de la part de l'État et de sa famille qui, comme je l'ai appris plus tard, l'ont abandonné. Moi je ne fais que mon travail, comme tant de collègues remarquables. C'est juste que parfois nous craquons nous aussi, parce que les journalistes sont aussi humains ».