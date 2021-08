Sophie Pendeville quitte Radio Contact après deux ans, sa remplaçante est connue

Après deux ans de collaboration chez Radio Contact, Sophie Pandeville, la voix de la matinale des vacances et des week-ends décide quitter la radio. Elle était accompagnée de Kevin Berben. Aujourd’hui l’animatrice souhaite prendre plus de temps pour sa famille en prenant des horaires plus adaptés à la vie de famille, chez RTL Belgique. L’animatrice est devenue maman pour la deuxième fois en avril dernier.

Pour ce qui est du remplacement, ce sera Aurélie Sautois qui reprendra les rênes de la matinale. Elle connaît déjà le travail puisqu’elle anime aussi le Morning des vacances.