L’étonnante dentition humaine de ce poisson fait le buzz

Au début du mois d’août, un drôle d’animal a été pêché par un trentenaire américain. Alors qu’il pêchait sur la jetée de Jennette’s Pier en Caroline du Nord, Nathan Martin a remonté une prise plutôt inattendue, rapporte RTL. Le poisson attrapé présentait en effet une dentition très étonnante, puisqu’elle ressemblait étrangement à celle des humains.

Il s’agirait d’un « rondeau mouton », aussi appelé « spare tête-de-mouton », une espèce de poisson omnivore qui peut peser jusqu’à dix kilos et mesurer 90 centimètres. Ce poisson ne représente pas une menace pour l’homme et se déguste même souvent dans les Caraïbes et aux États-Unis, ajoute RTL. Partagées sur les réseaux sociaux, les images amusantes et insolites font désormais le buzz à travers le monde.