Netflix dévoile les premières images des interprètes de Charles et Diana dans la 5e saison de « The Crown » (photos)

Dans la dernière saison de « The Crown », le prince Charles et la princesse Diana étaient respectivement incarnés par les acteurs Josh O'Connor et Emma Corrin. La saison avait marqué les esprits et les performances des deux comédiens avaient d’ailleurs été récompensées aux Golden Globes cette année, rappelle BFM TV. Dans ce nouvel opus, Elizabeth Debicki reprend le rôle de Lady Di, dans une version plus âgée de la princesse. Même chose pour Dominic West pour le personnage de Charles.

Et ce mardi 17 août, Netflix vient de dévoiler les premières images des interprètes du couple princier dans la cinquième saison de « The Crown ». Cette fois, l’intrigue se situera entre les années 1990 et 1997. Seront notamment abordés : le divorce de Charles et Diana, celui du prince Andrew et de Sarah Ferguson, le rôle de John Major en tant que premier ministre et bien sûr le décès tragique de Lady Di.