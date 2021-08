La grossesse de Scarlett Johansson confirmée sur scène par son mari: elle a en réalité déjà accouché

Ces derniers temps, Scarlett Johansson s’était faite discrète dans les médias, qu’importe qu’elle soit à l’affiche du très attendu « Black Widow ». Il aura suffi d’une apparition, le 21 juin au Tonight Show de Jimmy Fallon pour que la rumeur naisse. Ce jour-là, elle apparaissait en duplex et non sur le plateau, ne laissant rien apparaître en-dessous de ses épaules. Pour le média people Page Six, c’était suspect et un mois plus tard, il affirmait que l’actrice était enceinte.

Une information non confirmée jusqu’à ce 15 août. Lors d’un spectacle au Ridgefield Playhouse, dans une petite ville du fin fond du Connecticut, son mari de 39 ans, Colin Jost, n’a pu résister au plaisir de partager la grande nouvelle, comme le rapportent US Weekly et Page Six. « Nous allons avoir un bébé. C’est excitant », a-t-il déclaré au public présent.