Les agences immobilières de Stéphane Plaza lui rapportent une petite fortune

Il est de toute évidence l’agent immobilier le plus connu de France. Mais s’il doit sa renommée à la télévision, c’est bien grâce à ses agences immobilières que Stéphane Plaza gagne surtout sa vie. BFM Immo vient d’ailleurs de révéler ce que son réseau, dénommé Stéphane Plaza Immobilier, lui rapportait.

Selon le média, le chiffre d’affaires a explosé en 2019 puis a continué à monter en 2020, malgré la crise. « Les revenus du réseau ont progressé de 10,7% à 16,5 millions d’euros sur un an, quand le bénéfice net a gonflé de plus de 20% (soit tout pile un million d’euros) à 5,98 millions », fait-il savoir. Puisque l’animateur détient 25,5% du réseau via sa société SP Holding, il ne gagne qu’une partie de ces revenus (le gros revient au groupe M6 et le reste à Patrick-Michel Khider de Lusigny ainsi qu’aux héritiers de Bernard de Crémiers).