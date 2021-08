Les Trésors de Cibola

Dans ce jeu, les joueurs incarnent des explorateurs qui viennent de découvrir un temple maya débordant de trésors. Mais à peine êtes-vous entré qu’il commence à s’écrouler de toute part. Désormais, c’est chacun pour soi ! Tâchez donc d’embarquer les trésors qui pourraient vous rapporter un maximum de points en fin de partie en envoyant des membres de votre équipe pour les récupérer. Mais prenez garde, car leurs valeurs peuvent changer au fur et à mesure du temps et des fourberies de vos adversaires. « Les Trésors de Cibola » est un jeu de plateau compétitif de bluff et de...