Paralysé depuis 12 ans, un étudiant a réussi à marcher pour aller récupérer son diplôme (vidéos)

Le 15 août dernier, l’Américain a en effet réussi l’exploit de marcher à nouveau pour aller chercher sur scène son diplôme en communication et technologie à l’Université du Nord du Texas (Dallas). Cet exploit a été rendu possible grâce à un exosquelette, rapporte RTL.

Corey Borner est un ancien joueur de football américain. Il y a douze ans, l’étudiant s’est retrouvé paralysé suite à un mauvais plaquage lors d’un match. Depuis 2009, le jeune homme se déplace donc en fauteuil roulant, car les médecins lui ont annoncé qu’il ne pourrait plus jamais marcher. Un terrible diagnostic qui n’a pourtant pas découragé Corey.