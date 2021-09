«Koh-Lanta: la légende»: l’hommage de Loïc à Bertrand-Kamal

Pour débuter cette édition « All stars » de « Koh-Lanta », célébrant les vingt ans du programme, la production a fait fort. Au-delà des profils impressionnants des aventuriers ayant déjà fait leurs preuves par le passé, les candidats ont été séparés en deux groupes distincts pour démarrer la compétition : d’un côté les hommes, de l’autre les femmes. De plus, les premières épreuves, d’immunité, se sont déroulées au sein même de ces deux équipes. La semaine dernière, les hommes se sont affrontés sur un parcours du combattant. Au cours de l’épreuve, Freddy s’est malheureusement blessé et il a été forcé de quitter le jeu, sur décision médicale. Un départ qui a permis à Loïc de rejoindre rapidement l’équipe masculine.

Lors d’épreuve d’immunité des hommes diffusée ce mardi 31 août, Loïc avait à cœur de prouver sa valeur face au niveau élevé de la concurrence. Pour espérer échapper aux votes lors du conseil, les candidats se sont affrontés sur épreuve de basket-coco. Après avoir récupéré un sac contenant des noix des cocos au bout d’un petit parcours, les aventuriers devaient tenir en équilibre sur une échelle dans l’eau, avant de viser correctement et de placer quatre noix de coco dans un panier placé à distance.