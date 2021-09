Comment la principale pop-star afghane a échappé aux talibans

Réfugiée à Istanbul, la pop star afghane Aryana Sayeed raconte comment elle a quitté Kaboul déguisée, dans la hantise d’être reconnue par les extrémistes qui la menacent depuis si longtemps. « Ne les laisse pas m’attraper, tue-moi d’abord », a-t-elle supplié son fiancé en route pour l’aéroport, raconte-t-elle à l’AFP, encore émue par le souvenir de cette sombre nuit. L’anti-modèle des talibans Aryana Sayeed, la plus populaire des chanteuses afghanes avec 1,4 million d’abonnés à son compte Instagram, dont l’allure rappelle celle de la reine de la téléréalité Kim Kardashian, s’est attirée de longue date les foudres des religieux et des conservateurs de son pays pour ses chansons défendant les droits des femmes et dénonçant la violence à leur encontre. Présidente du jury de « The Afghan Star », un télé-crochet de jeunes talents organisé par une chaîne de télévision, Tolo News, elle-même dans le viseur des fondamentalistes, la star de 36 ans ne pouvait plus marcher librement dans Kaboul et vivait dans sa ville sous haute protection, limitant ses déplacements.

Le 15 août, elle tente un premier départ quelques heures après l’entrée des Talibans dans Kaboul, alors que les forces américaines terminaient leurs préparatifs de retrait. Mais l’avion dans lequel elle a pris place n’a jamais décollé. Elle se réfugie chez des proches avant une deuxième tentative le lendemain.

Reconnue par un interprète Les insurgés sont désormais présents à tous les barrages, leurs combattants armés de kalachnikov entourent l’aéroport et les dernières forces étrangères peinent à canaliser la foule désespérée qui se presse. Un convoi se forme : son fiancé et manager, Hassib Sayed, dans une voiture, elle dans une seconde, les deux communiquant par talkie-walkie. « C’est là que je lui ai dit: s’ils sont sur le point de m’attraper s’il te plait, tue moi. D’une balle dans la tête. Ne les laisse pas m’attraper vivante. C’est ce que je redoutais le plus, bien pire que la mort ».