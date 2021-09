Kosovo: un médecin retire un téléphone… de l’estomac d’un détenu

Le patient anonyme qui se plaignait depuis plusieurs jours de maux de l’estomac a été transporté la semaine dernière au service de gastro-entérologie du centre universitaire clinique de la capitale kosovare. Là, les médecins ont constaté qu’il avait un téléphone Nokia dans l’estomac. « Le détenu de 33 ans avait avalé un petit téléphone qu’on a réussi à enlever », a déclaré par téléphone à l’AFP Skender Telaku, le gastro-entérologue à la tête de l’équipe médicale qui a pratiqué l’intervention. « Par des moyens endoscopiques, sans ouvrir l’estomac, on a retiré le téléphone démantelé en trois parties ».

Le patient a expliqué aux médecins que le téléphone se trouvait dans son ventre depuis quatre jours. L’intervention, qui a eu lieu la semaine dernière, a duré plus de deux heures et s’est déroulée « sans complications », a ajouté le Dr Telaku. L’équipe médicale a fait particulièrement attention « à la batterie de l’appareil » et aux « fuites potentielles d’acide corrosif ». « C’était comme marcher dans un champ de mines mais tout s’est bien passé », a-t-il dit.