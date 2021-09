Ce titre est tout simplement la nouvelle petite pépite ludique dans la catégorie des jeux d’ambiance ! Taillé pour trois à six joueurs, à partir de 10 ans, So Clover est donc un jeu d’ambiance et d’association d’idées. Une fois la mise en place faite, chaque joueur se retrouvera avec quatre associations de deux mots et devra alors trouver un mot correspondant à chaque association. Ensuite, les joueurs enlèveront les cartes qui ont servi à créer ces associations. Une fois mélangées, ce sont les autres joueurs qui devront les remettre à leur bonne place....