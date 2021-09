«Danse avec les stars»: qui dansera avec qui?

Le Covid a eu raison de « Danse avec les stars » pendant deux ans, mais l’émission revient enfin ce vendredi soir ! Et à quelques heures du lancement de cette nouvelle saison, les rumeurs sur les duos que la production a formés vont bon train. Parmi celles-ci, La Dépêche en épingle trois qui devraient se confirmer ce soir.

D’après nos confrères français, l’acteur et chanteur Jean-Baptiste Maunier devrait former un couple avec Inès Vandamme. L’ex-aventurier de « Koh-Lanta », Moussa Niang, danserait avec Coralie Licata, la femme de Christophe Licata, membre incontournable de « Danse avec les stars ». Et selon les informations du chroniqueur Clément Garin, l’humoriste Gérémy Crédeville serait le partenaire de Candice Pascal. À noter que le jeune chanteur Bilal Hassani dansera lui avec un homme. Pour la première fois de l’histoire de « DALS », il y aura donc un duo 100<UN>% masculin.