La police belge trouve 28.000€ dans une dépanneuse avec une fausse plaque d’immatriculation et sans permis

Evidemment, une fouille complète du véhicule a été menée. Les policiers ont alors découvert que le tachygraphe était non conforme et qu’il n’y avait pas de carte de conducteur de dépanneuse. Mais le plus intéressant, c’est ce que cette personne transportait. Il y avait notamment des marchandises non approuvée par les autorités et comble du comble, 28.000€ en cash (surtout en billets de 50€). D’où vient cet argent ? Le chauffeur ne se l’explique pas. Ou du moins c’est ce qu’il a déclaré à la police. Reste que cette somme a été réquisitionnée, tout comme la dépanneuse d’ailleurs, et fait aujourd’hui l’objet d’une enquête. Quant à l’homme en cause, il a été arrêté et sera transféré dans une prison « dès que possible » fait savoir la police.