Fait rare, Nicole Kidman a brièvement évoqué sa relation avec Tom Cruise

Dans les années 90, Nicole Kidman et Tom Cruise formaient l’un des couples les plus glamours de l’époque. Mariés en décembre 1990 après être tombés amoureux sur le tournage du film « Jours de tonnerre », ils ont vécu une idylle aux yeux du monde entier, avant de divorcer en 2001 en raison de « différents irréconciliables ». Mais depuis leur séparation, les deux stars sont rarement revenues sur leur histoire d’amour compliquée.

Fait rare donc, Nicole Kidman a brièvement évoqué cette période de sa vie dans une interview accordée au magazine Harper's Bazaar, rapporte BFM TV. « J'étais jeune. Je crois que j'ai trop donné! Peut-être que je suis devenue plus inquiète, mais j'essaye d'être le plus ouvert possible. Je préfère vivre de cette manière à présent. Je peux être sur mes gardes - j'ai été blessée -, mais en même temps je préfère être chaleureuse que renfermée », a déclaré l’actrice de 54 ans.