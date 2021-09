Il est peu de liqueurs dont on puisse à la fois vanter les qualités dégustatives et... digestives. C’est pourtant le cas de l’Élixir d’Anvers, une boisson spiritueuse que l’on retrouve depuis le XIXe siècle dans toutes les bonnes maisons de la région scaldéenne et qui est aujourd’hui exportée de par le monde. Reconnaissable grâce à sa bouteille octogonale qui n’est pas sans rappeler les petits flacons des officines du temps jadis, cette liqueur d’un jaune intense a tout pour éveiller la curiosité. Son étiquette tricolore, qui porte le nom et le blason de François-Xavier de Beukelaer, nous...