Le budget alloué à la monarchie belge en forte augmentation

Pour Philippe, le budget n’est augmenté que très légèrement. Il gagnera « que » 61.000€ de plus que l’année passée, soit un total de 12.525.000 €. L’ancien roi Albert II touchera du doigt le million (980.000 €) alors qu’Astrid et Laurent sont loin derrière (respectivement 341.000 € et 327.000 €), sans modification.

L’année passée, la monarchie belge avait reçu environ 36,6 millions d’euros de la part de l’Etat. Pour 2021, ce budget devait être revu à la hausse mais il fallait encore déterminer le montant exact. Maintenant, c’est chose faite. Selon Sudpresse, la Chambre des représentants a établi son nouveau budget royal à 39,4 millions d’euros, soit une augmentation de 7,65%. Le quotidien a donc sorti sa calculette pour savoir ce que la monarchie coûte concrètement à chaque Belge. Résultat : 3,42€. Et pourtant, nos confrères expliquent que du côté de la liste civile du Roi rien ne change qu’à la marge. Idem pour son père, Albert II, ou sa fratrie avec Astrid et Laurent.

Pour savoir où sont passés ces 2,8 millions supplémentaires, il faudrait se tourner vers les services de l’Etat dédiés à la famille royale. Sudpresse ne précise pas exactement où ils vont mais cite les principaux bénéficiaires de ce budget de 39,4 millions. Il y a d’abord le SPF Intérieur, chargé de la sécurité des bâtiments royales et de la monarchie, avec 15,6 millions d’euros. Puis on trouve la Régie des Bâtiments, dotée de 6,5 millions d’euros pour entretenir les palais du Roi et de ses proches. La Défense payera les salaires des militaires au service de la famille royale grâce à un budget de 2,3 millions. Enfin, puisque le Roi ne s’est quasiment pas rendu à l’étranger cette année (peut-être à cause du Covid), le SPF Affaires étrangères n’aura que 309.000€.