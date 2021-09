Sylvie Vartan n’est pas convaincue par la statue en hommage à Johnny Hallyday

Dans une interview accordée au Parisien, Sylvie Vartan s’est confiée sur son nouvel album à sortir, « Merci pour le regard » mais ce n’est pas tout. La chanteuse a aussi eu l’opportunité de partager son avis tranché sur la statue et l’hommage qui a été rendu à Johnny Hallyday. Le 14 septembre dernier, un show en hommage à la star était donné à l’Accord Arena à Paris, et non loin, une statue a été érigée.

Sur cette dernière, Sylvie Vartan n’est pas du tout convaincue du choix des éléments représentés dont une moto. « J’ai vu des photos, ce n’est pas une statue. C’est une… moto, on ne sait même pas si c’est la sienne… On ne peut pas dire que ce soit beau, mais rien n’est beau en fait » a-t-elle déclaré. La chanteuse qui a partagé pendant une quinzaine d’années la vie du chanteur ajoute : « Moi, je veux me souvenir de lui beau, dans sa force, sa présence extraordinaire, son côté solaire, sa voix… Je veux le garder vivant, je ne veux pas entendre sa voix. Je n’écoute pas ses derniers disques. Ce n’est pas lui, cela me fait de la peine. Je garde les moments merveilleux, il y en a eu de difficiles, mais curieusement la vie se charge de les effacer ».