Melania Trump était surnommée «Raiponce» par les services secrets

Même si cela fera bientôt un an que Donald Trump a cédé la place de la présidence à Joe Biden, les Trump ne cessent de faire parler d’eux. Dernièrement, c’est une information plutôt cocasse qui a été dévoilée par Stephanie Grisham, l’ex porte-parole de Donald Trump. Dans un livre intitulé « I’ll Take Your Questions Now », Grisham révèle les coulisses de son travail à la Maison Blanche. Parmi une foule d’anecdotes, on apprend que les services secrets chargés de la protection du couple présidentiel avaient donné un étrange surnom à Melania Trump : « Rapunzel », « Raiponce » en français.

Un surnom de conte de fées

Un surnom hérité de la célèbre princesse de conte de fées à la longue chevelure blonde qui n’aurait pas été choisi au hasard. Selon Grisham, il fait référence au mode de vie très reclus de la première Dame. Elle quittait apparemment très rarement les murs de la maison blanche ou de son appartement new-yorkais. Une habitude qui a poussé de nombreux agents à demander de protéger Melania Trump car cela leur permettait de passer plus de temps en famille !