Affaire Epstein: la police arrête son enquête sur le prince Andrew

Les médias britanniques rapportent ce matin que l’enquête ciblant le prince Andrew est désormais arrêtée. Scotland Yard, la police britannique a pris cette décision après avoir entendu l’américano-australienne, Virginia Giuffre, la jeune femme qui accuse le prince Andrew d’agression sexuelle sur mineur.

Les accusations contre le deuxième fils de la reine d’Angleterre, portée par Virginia Giuffre, remontent à plus de 20 ans, alors que la jeune femme était mineure. Elle a finalement déposé plainte le 9 août dernier au tribunal fédéral de Manhattan, aux États-Unis. Virginia Giuffre explique que le prince Andrew était « l’un des hommes puissants » à qui elle a été « remise dans un but sexuel » en 2000 et 2002. La jeune femme avait alors 16 ans. Elle a été forcée dans un vaste réseau de trafic sexuel, mis en place par le financier Jeffrey Epstein. L’homme a été inculpé et mis en prison suite à des enquête sur ces trafics. C’est en prison qu’il s’est donné la mort en 2019.