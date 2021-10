La rédaction de France 2 endeuillée

Dernièrement, il était d’ailleurs intervenu sur le plateau de « C à vous » sur France 5 à propos de la faible vaccination chez les membres du personnel soignant dans la lutte contre le Covid-19. Parlant de « scandale », il avait déclaré : « On ne peut pas se réjouir d’avoir des EHPAD dans lesquels on est à un taux de vaccination formidable et penser que seulement 20 % des gens qui s’occupent de ces personnes âgées sont vaccinés ».