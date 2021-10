Netflix va faire renaître une série mythique des années nonante

Aux nostalgiques des années nonante, l’annonce de Netflix devrait plaire. La plateforme de streaming a annoncé qu’elle préparait le spin-off de la série qui a révélé entre autres Ashton Kutcher et Mila Kunis. La sitcom « That ‘70s show » de 8 saisons aura le droit à sa suite qui aura lieu vingt ans plus tard. Cette nouvelle série s’intitulera « That ‘90s show ». Dans cette nouvelle série, il sera question de suivre les aventures de la fille d’Eric Forman et Donna Pinciotti, interprétés respectivement par Topher Grace et Laura Prepon. Leur fille ira rendre visite à ses grands-parents, les parents d’Eric Foreman, toujours interprétés par Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp.

Est-ce que les autres anciens acteurs de « That ‘70s show » répondront à l’appel et seront présents de nouveau dans ce spin-off. Selon Allociné, quelques apparitions sont à attendre. Pour le moment, 10 épisodes ont été commandés. Ce sont les mêmes créateurs que « That’70s show » qui seront de nouveau aux commandes, à savoir Bonnie et Terry Turner, accompagnés cette fois de leur fille Lindsey.