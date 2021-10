Une fourgonnette posée sur un Abribus a été trouvée en Bretagne

La Bretagne réserve bien des surprises ces derniers temps. Dans la nuit de dimanche à lundi, une photo a circulé sur les réseaux sociaux. Une fourgonnette a été retrouvée posée sur un Abribus à Plounéventer. D’après Ouest-France, les écoliers et les habitants ont trouvé cette fourgonnette le lundi matin et cette dernière aurait été « installée discrètement dans la nuit ».

Les policiers se sont rendus sur les lieux et ont déclaré savoir à qui appartenait le véhicule. Cependant, le mystère demeure sur comment elle s’est retrouvée ainsi. « C’est le mystère total. On sait à qui appartient le véhicule, mais on ignore comment il est arrivé là et surtout pourquoi » a déclaré au journal, le capitaine Christophe Laval.