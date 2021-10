L’épopée du pop-corn

Certains préfèrent le pop-corn papillon, ouvert et ailé, d’autres le pop-corn champignon, rond, plus compact. Salé, sucré, caramélisé, au miel, au beurre… tout est question de goût. Mais à quand remonte l’invention de cette friandise qui sévit toujours dans les salles de cinéma, adorée par les uns, abhorrée par les autres ? De multiples théories concernant son âge coexistent, mais deux d’entre elles prédominent. La première dit ceci : les plus anciens grains de maïs éclatés ont été retrouvés par l’anthropologue Herbert Dick et le botaniste Earle Smith qui les ont découverts en...