Elizabeth II agacée par l’attitude des dirigeants face au réchauffement climatique: «Ils parlent mais n’agissent pas» (vidéo)

Alors qu’elle discutait avec Camilla, duchesse de Cornouailles et Elin Jones, présidente du parlement, elle a évoqué la tenue de la conférence des Nations Unies pour le changement climatique « Cop 26 » qui aura lieu fin du mois à Glasgow. Un événement rassemblant habituellement les leaders des grandes puissances mondiales. Et visiblement « The Queen » est assez irritée par leur comportement. Sur des images enregistrées par le Daily Mail, on l’entend dire : « C’est vraiment énervant quand ils parlent mais n’agissent pas. »

https ://www.dailymail.co.uk/embed/video/2524711.html

Évoquant la « Cop » elle a également ajouté : « C’est extraordinaire n’est-ce pas ? On ne me parle que de la Cop et je ne sais toujours pas qui vient. Je n’en ai aucune idée. On ne connaît que ceux qui ne viennent pas. » Des remarques de la flegmatique monarque qui font suite à l’annonce de l’absence de plusieurs leaders comme Vladimir Putin, président russe, Xi Jinping, président chinois et Narendra Modi, Premier ministre indien. Quelques heures plus tôt, c’est le Prince William, son petit-fils, qui a pris la parole pour critiquer les voyages dans l’espace menés par des milliardaires comme Jeff Bezos et Richard Branson.