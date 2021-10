Une candidate du «Meilleur pâtissier» jette son gâteau à la poubelle (vidéo)

C’est un moment assez surréaliste qui s’est déroulé dans « Le Meilleur Pâtissier » diffusé jeudi soir sur M6. Alors que les candidats de l’émission présentaient leurs gâteaux sur le thème de « les gâteaux sont dans le pré », Margaux, coiffeuse du Nord de la France, a présenté… une poubelle !

Une scène qui n’a pas particulièrement amusé Cyril Lignac, Mercotte et les autres juges présents. Face à la poubelle, ouverte, ils n’ont d’abord pas trop su quoi dire et un silence gênant s’est installé. Après la surprise, Cyril Lignac a voulu comprendre ce qui s’était passé. La candidate, s’est expliquée : « P etit coup de sang. Quand j’ai décerclé, le gâteau s’est effondré, je me suis énervée, je l’ai mis à la poubelle. » Pour la candidate, l’épreuve a viré au cauchemar. Perfectionniste, elle ne l’a pas supporté : « Je fais toujours de très belles choses et je suis toujours très carrée dans tout ce que je fais alors quand quelque chose ne me plaît pas et que ça m’énerve je ne réfléchis plus, c’est mon tempérament. »