Bientôt du changement sur les bouteilles de Coca-Cola (photo)

Toujours dans cette optique de respect environnemental, Coca a annoncé que les bouteilles de 50 cl produites en France (Coca, Fanta et Sprite) seraient désormais constituées à 100 % de plastique recyclé. « Cette transition représente plus de 200 millions de bouteilles par an, ce qui représente environ 4000 tonnes de plastique vierge utilisé chaque année pour leur fabrication. L’utilisation de plastique 100 % recyclé diminue de 70 % l’empreinte carbone de chaque bouteille », avance l’entreprise. Un objectif qu’elle voudrait atteindre pour l’ensemble de sa production européenne d’ici 2030. Chaque année, l’entreprise utilise 200.000 tonnes de plastique en Europe.

Bientôt la fin du plastique autour des canettes

Autre bonne nouvelle, les emballages en plastique autour des canettes devraient bientôt disparaître. « Grâce à une solution innovante, les lots de canettes de Coca‑Cola, Coca‑Cola sans sucres, Coca‑Cola light, Coca‑Cola cherry, Fanta et Sprite seront à terme proposées avec un emballage en carton, 100 % recyclable. Cette initiative permettra la suppression de près de 900 tonnes de plastique par an en France. Les lots de 12 et de 20 canettes seront, eux, entourés d’un étui en carton. L’ensemble de ces solutions d’emballage sont 100 % recyclables et certifiés FSC ou PEFC ou bien issues d’une gestion durable des forêts », ajoute Coca-Cola

Un premier pas que certaines ONG jugent bien dérisoire. Coca-Cola est régulièrement pointé du doigt pour son impact environnemental jugé catastrophique. Trois ans de suite, la marque américaine a été nommée par Greenpeace dans sa liste des plus gros pollueurs de plastique de la planète.