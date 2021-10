«Top Chef»: Philippe Etchebest ne supporterait pas le remplaçant de Michel Sarran: «Tu n’es pas à sa hauteur»

En août dernier, c’est avec stupeur que l’on apprenait le départ de Michel Sarran pour la prochaine rentrée de « Top Chef ». Une décision inattendue qui a fait couler beaucoup d’encre suite à la façon dont Michel Sarran lui-même a été mis au courant de son éviction. Michel Sarran a en effet rapporté avoir été mis au courant par un simple coup de téléphone. Après sept ans comme membre du jury de l’émission, le chef étoilé avait fait part de ses impressions à la presse : « Ça a été un peu violent. Je ne m’y attendais pas du tout. Pourquoi moi ? Qu’est-ce qui a motivé leur décision ? Qu’est-ce que j’ai mal fait ? Je n’ai pas eu réponse ».

Désormais, Michel Sarran est remplacé par Glenn Viel. Cependant, le chef à la tête de l’Oustau de Baumanière aurait du mal à se faire intégrer dans l’équipe. C’est en tout cas ce que rapporte le magazine Voici. Philippe Etchebest et Glenn Viel sont actuellement en train de tourner la 13ème saison de l’émission dans des conditions plutôt tendues. Dès l’annonce du départ de Michel Sarran, Philippe Etchebest avait déclaré : « Je le connais bien Glenn oui mais… on va le défoncer ! ». Le chef a aussi rajouté : « Il va regretter de venir, comme pour Paul Pairet, pareil (rire) ! Non c’est bien, cela ramène une autre dynamique, cela fait partie des choses pour renouveler un peu. Je ne sais pas . ».

Mais le renouvellement ne se fait pas sans douleur entre les deux chefs et Philippe Etchebest ne cesse de trouver des défauts chez Glenn Viel. En coulisse, le chef aurait déclaré à propos du remplaçant : « Glenn est très têtu, il est trop dans le contrôle ». Selon le témoignage d’un candidat paru dans Voici, les deux chefs s’évitent et Philippe Etchebest serait aussi passé à l’offensive. « Il met la pression et envoie ses meilleures punchlines pour le déstabiliser, le perturber avec sa brigade » rapporte l’un des candidats de l’émission. De son côté Glenn Viel reproche à Philippe Etchebest de se prendre « pour le patron » de l’émission. Lors du tournage d’une épreuve, le chef aurait même lancé à Glenn Viel : « Tu n’est pas à la hauteur de Michel Sarran ».