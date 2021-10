L’Etna est entré en éruption, crachant de la lave et des cendres (photos et vidéo)

Le fameux volcan de l’île italienne de Sicile est entré en éruption aujourd’hui, crachant de la lave et des cendres. L’institut national italien de géophysique et de volcanologie (INGV) a mesuré un début d’activité dans la matinée jusqu’à l’éruption qui a commencée autout de 11h20. De nombreuses vidéos et photos ont été prises. Aucun dommage n’est à relever pour le moment.

Le volcan a été actif à plusieurs reprises au mois de février. Environ une cinquantaine d’éruptions ont été observées cette année. Pour le moment, l’aéroport de Catane n’est pas impacté comme ça a pu être le cas il y a quelques mois. L’aéroport avait dû être fermé en février et en juillet à cause des retombées de cendres.

Quelques habitants de la région ont tout de même pu observer des pluies de cendre et de petits graviers, appelés des « pluies noires » comme le montrent les photos de cet internaute. Suite à ces éruptions récurrentes, les autorités siciliennes ont promis 2 millions d’euros pour aider les municipalités à faire face aux dégâts que peuvent provoquer ces pluies de cendres et de lave.