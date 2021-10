Nouvelles images des coulées de lave incandescente à La Palma (photos)

Entré en éruption le 19 septembre dernier, le volcan Cumbre Vieja, situé sur l’île espagnole de La Palma, n’est apparemment pas prêt de s’arrêter. Hier (samedi) encore, l’activité du volcan a donné lieu à des images fortes et impressionnantes.

La lave, presque fluorescente continue de dévaler les pentes du Cumbre Vieja. En outre, des tremblements de terre « d’une intensité considérable » pour certains, dus à l’activité volcanique, continuent de secouer la petite île.

BelgaImage

BelgaImage

Sur plus d’un mois, la lave recrachée par le volcan a recouvert 889 hectares de terre, a annoncé la chaîne RTVC, la radio-télévision des Canaries. Les coulées de lave se superposent et commencent à prendre de la hauteur. Et le 29 septembre dernier, la lave a atteint la mer, formant jour après jour un monticule de magma durci dans l’eau.