Les baskets emblématiques de Michael Jordan atteignent près de 1,5 million de dollars aux enchères

Ce n’est pas la première fois qu’une paire de chaussures provoque l’excitation dans les salles de vente. En avril dernier, les baskets Nike Air Yeezy 1, portées par le rappeur Kanye West se sont envolées pour 1,8 million de dollars (1,5 million d’euros), aussi chez Sotheby’s. Le marché de niche des chaussures de sport identifiées comme rares, connaît une envolée depuis une dizaine d’années. Les collectionneurs sont de plus en plus nombreux à vouloir avoir chez eux ces pièces.

Des Air Ships signées Peter Moore

Les sneakers étaient en bon état, avec des signes d’usures provoquées par le jeu, a détaillé Sotheby’s. La paire était un cadeau de la part de Michael Jordan à Tommie Tim III Lewis, qui était ramasseur de balles pour les Denver Nuggets pendant la saison 1984-85.

Les chaussures signées vendues dimanche sont antérieures aux premières Air Jordans. Les Air Ships ont été dessinées par Peter Moore. Michael Jordan a porté ce modèle en 1984 et 1985, ainsi que des versions modifiées en 1986. Et la valeur de marché des objets liés à la superstar retraitée du basket-ball est montée en flèche depuis la sortie de « The Last Dance », un documentaire ESPN/Netflix qui retrace la saga de Jordan et de ses Chicago Bulls. Ont également été vendues, aux enchères de dimanche, à 20.160 dollars une paire de baskets – jamais présentées au public – Nike Air Jordan 11 Retro x OVO « Gold », dans le cadre d’une collaboration entre la marque et le rappeur Drake.