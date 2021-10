Amel Bent révèle avoir fait une fausse couche pendant le tournage de «The Voice» (vidéo)

Amel Bent était l’invitée de l’émission « Sept à Huit » diffusée sur TF1ce dimanche 24 octobre. Lors de cette émission, les invités révèlent souvent des périodes difficiles de leur vie. Ce fut le cas d’Amel Bent hier soir. La chanteuse et jury de « The Voice » a confié avoir fait une fausse couche en parallèle du tournage de l’émission fin 2020.

« C’est un choc, parce que, mine de rien, à partir du moment où on a fait un test de grossesse, et qu’il s’avère être positif, on est enceinte. On le vit profondément dans son corps, dans son cœur. (…) On est déjà en train de s’imaginer un futur, ça va très très vite. Et puis, quand on vous dit : « Non vous êtes enceinte mais vous n’aurez pas d’enfant », c’est dévastateur ! » explique la chanteuse lors de l’interview. Peu de personnes étaient au courant de ce drame, encore moins les fans de l’émission.