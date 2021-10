La voiture volante commercialisée, c’est aujourd’hui une réalité (vidéo)

Sa puissance est de 118 chevaux et sa vitesse maximale est pour l’instant fixée à 102 km/h. Une performance permise par ses huit moteurs électriques et ses huit hélices placées sur quatre bras. Quant aux mesures de sécurité, ils assurent avoir prévu de nombreux dispositifs de secours, comme un système de propulsion redondant et un parachute balistique.

Ce jeudi 21 octobre, la startup suédoise Jetson a concrétisé un rêve de science-fiction : créer une voiture volante, qui pourrait être aussi qualifiée de voiture-drone ou de multicoptère électrique (c’est selon). Dans le jargon, on appelle ça un eVTOL personnel. Il s’agit en réalité d’un drone ultraléger (90 kg) et électrique à décollage et atterrissage verticaux pouvant transporter une personne à travers les airs, devenue pilote grâce à un simple joystick facile à manier.

Si vous craignez pour l’autonomie de ce bijou de technologie, les concepteurs se veulent rassurants. Selon eux, sa batterie se recharge même plus vite qu’un téléphone portable. Reste quand même un problème : l’autonomie n’est pour l’instant que d’une vingtaine de minutes. Pour tenir plus longtemps, il aurait fallu une batterie plus lourde, et cela aurait contrecarré tout le projet. Le but va maintenant d’augmenter cette autonomie pour pouvoir voler de plus en plus longtemps.

Par contre, si Jetson dit vouloir rendre « le vol accessible à tous », il faut encore pouvoir se l’offrir. Pour l’instant, il faut débourser pas moins de 79.000€ et les commandes sont déjà surchargées. Les stocks de 2022 sont épuisés. Il faudra donc attendre 2023 pour l’acquérir. Avant cela, l’année prochaine, une première livraison de 12 engins sera déjà livrée pour les premiers heureux acquéreurs de cette machine volante. Reste plus qu’à créer des routes dans les airs !