Le réalisateur de «Squid Game» révèle comment ses personnages sont inspirés de sa vie

Le réalisateur de « Squid Game », Hwang Dong- hyuk s’est confié un peu plus sur les dessous sur sa série et notamment sur la façon dont il a créé ses personnages. Le réalisateur a souhaité dénoncer les dérives du capitalisme mais aussi donner un écho sur les conditions de vie que peuvent rencontrer bon nombre de personnes à travers le monde et surtout en Corée du Sud.

Dans la série, les personnages doivent participer à un jeu au péril de leur vie, pour espérer remporter l’équivalent de 33 millions d’euros. Les épreuves montrées dans la série ne sont autres que des jeux d’enfants traditionnels transformés au possible pour les rendre mortels.