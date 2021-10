À Paris, un faux panneau de signalisation «Harry Potter» est remplacé par un vrai par erreur (vidéo)

À Paris, dans le quartier du Danude, un curieux panneau a fait son apparition, il y a de ça quelques années déjà. Un street-artist avait apposé un panneau de signalisation indiquant une direction pour le « Chemin de traverse », une référence au monde d’Harry Potter et l’une de ses rues les plus connues de l’univers. Cependant, l’illusion semble avoir trop bien marché puisque le panneau en carton a été remplacé par un vrai cette semaine.

D’après les informations rapportées par Le Parisien, un salarié de la voirie serait passé devant le panneau. Ce dernier a remarqué que le panneau était abîmé, il a alors informé la mairie de Paris pour le remplacer. Un nouveau panneau, véritable cette fois-ci, indiquant la direction du « Chemin de traverse » a été apposé à la place de l’ancien. BFMTV rapporte une autre histoire selon laquelle, c’est en fait un gérant du bar qui voulait déplacer le panneau pour mieux arranger sa terrasse.

Un habitant a posté une vidéo où il raconte encore une autre histoire et parle d’un groupe d’étudiant en cinéma qui avait placé le panneau à cet endroit. Finalement, l’homme film et partage l’installation du nouveau panneau, sous les rires des passants et probablement du gérant du bar.