La mer magnifique, des paysages à couper le souffle, mais aussi un certain art de vivre ont fait depuis longtemps le succès de la Provence. Sans parler de l’anchoïade ! Composée d’anchois, d’huile d’olive, de câpres et d’ail écrasés au pilon dans un mortier comme une mayonnaise épaisse, cette sauce est une des grandes fiertés de la région. Et dire qu’aux confins du Moyen Âge, on s’en servait comme… emplâtre pour soigner des blessures !

L’anchoïade est une variante du pissalat niçois, qui n’est lui-même qu’un héritage des premières...