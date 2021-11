Koh-Lanta: un homme soupçonné d’avoir détourné la cagnotte destinée à Bertrand-Kamal

Après la mort de Bertrand-Kamal, candidat de « Koh-Lanta : les 4 Terres » décédé le 9 septembre 2020 d’un cancer du pancréas, une cagnotte a été lancée pour récolter de l’argent pour la lutte contre cette maladie. C’est la production de « Koh-Lanta » qui avait émis l’idée de ce geste, et le fonds « Pour Bertrand-Kamal » était coordonné par la Fondation Arc, et accessible via le site pourbertrandkamal.fondation-arc.org.

Cependant, d’après Le Parisien, la Fondation a rapidement remarqué, après la lancée de la cagnotte, qu’une personne avait acheté un nom de domaine très semblable et qui pourrait prêter à confusion auprès des internautes. Ce deuxième site possède le même nom, à une différence près : un E remplace le deuxième A de « Kamal ». Étant donné que le prénom du candidat décédé est souvent prononcé Bertrand-Kamel, cela posait problème, car les donateurs auraient pu confondre les deux sites.

Procès le 23 novembre

Pour la Fondation Arc, l’achat de ce nom de domaine était purement et simplement une « manœuvre malveillante » dont le but est de détourner l’argent versé pour la bonne cause. C’est pourquoi la fondation de lutte contre le cancer a pris contact avec l’internaute à l’origine de ce site, un ancien journaliste, pour qu’il cesse son activité. Mais « ce Monsieur a tout de suite tenté de monnayer à vil prix ce transfert et a voulu négocier une publication à propos de lui de la part de la Fondation Arc, afin d’obtenir une reconnaissance sur les réseaux sociaux », a expliqué auprès du Parisien l’avocate de la Fondation Arc. C’est pourquoi l’organisation a décidé de porter l’affaire devant la justice.

De son côté, l’accusé a affirmé qu’il voulait « juste éviter qu’un escroc achète ce nom de domaine (pourbertrandkamel, ndlr) ». « Si j’avais voulu me faire de l’argent, j’aurais vendu ce nom à des Chinois qui m’en proposaient une belle somme », a-t-il ajouté. Le procès aura lieu de le 23 novembre.